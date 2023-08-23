Нафтогазовий аналітик Михайло Крутіхін вважає, що ситуація на АЗС в анексованому Криму і в РФ буде погіршуватися.

У Криму на АЗС повністю зникло пальне - багато АЗС спорожніли, водії масово шукають бензин і на даний момент Крим став тягарем для агресора.

Таку думку висловив нафтогазовий аналітик Михайло Крутіхін, нагадавши, що в РФ проблеми з пальним виникли давно і навіть були розмови про заборону на експорт бензину та дизеля.

"Крим - це дійсно тягар. Уряд не так давно оголошував, що якщо все буде йти так, як йде зараз, то доведеться вводити заборону на експорт бензину і дизеля, оскільки не буде вистачати для внутрішніх потреб не тільки в Криму, але і по всій Росії", - зазначив експерт.

Крутіхін також нагадав, що через витрати на війну проти України, уряд агресора скасував дотації нафтовим компаніям.

"Нафтові компанії чомусь не хочуть відправляти свою нафту на переробку на російські НПЗ, а вважають за краще гнати ту нафту, яка є на експорт, нехай навіть за дуже невисокою ціною. А оскільки дуже багато грошей йде на війну, уряд ще скоротив дотації нафтовим компаніям за те, що вони за більш - менш середніми цінами реалізують бензин на АЗС всередині Росії", - зазначив експерт.

За словами Крутіхіна, те, що зараз відбувається на паливному ринку агресора демонструє повернення РФ у 90-ті роки.

"У нафтових компаній абсолютно зник інтерес торгувати нафтою зі своїми переробними заводами. Ситуація, з якою зіткнулися автомобілісти Криму – це відображення того, що відбувається по всій Росії. Видобуток нафти скорочується, нафтові компанії все більше і більше продають нафту за кордон. Якщо ситуація не зміниться, в Росії повториться та сама картина, яка була в 90-ті роки, коли в Санкт-Петербурзі на АЗС продавали бензин, зроблений у Фінляндії", - заявив експерт.

Що відбувається на російських АЗС

Ціни на бензин і дизельне пальне в Криму останнім часом підвищуються практично щодня.

14 серпня 2023 року мережа автозаправок ТЕС в окупованому Росією Криму попередила своїх клієнтів про можливий дефіцит бензину. Постійні клієнти отримали SMS-повідомлення про те, що можливий дефіцит деяких марок бензину, відповідно рекомендується зробити запаси пального.

15 серпня 2023 року стало відомо про те, що в анексованому Криму закінчуються запаси бензину, а ціни ростуть як на дріжджах. Окупаційна адміністрація намагається заспокоїти місцеве населення і заявляє, що пального вистачає в повному обсязі, хоча насправді, запасів на півострові практично немає. Біля АЗС стоять кілометрові черги з автомобілів.

Станом на 22 серпня 2023 року повідомлялось про те, що в Росії на АЗС повністю зникло пальне. З продажу зник і дизель, і бензин. Немає ані АІ-95, ані АІ-92, навіть за завищеними цінами. Відсутність пального відчувають в Краснодарському краї, Астраханській і Волгоградській областях. Також пального немає на заправках в Новосибірській, Рязанській та Самарській областях, а також в Калмикії. Крім того, бензин зникає в окупованому Криму.

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