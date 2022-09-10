В Брюсселі пройшло позачергове засідання ЄС щодо енергетичної кризи.

Польський міністр клімату та навколишнього середовища Анна Москва заявила, що в Євросоюзі хочуть обмежити ціну на весь газ, що імпортується до ЄС, а не лише російський.

Про це повідомляє Польське радіо.

Позачергове засідання в Брюсселі, яке відбулось 9 вересня, було присвячене боротьбі з енергетичною кризою та заходам, які призведуть до зниження високих цін на енергоносії.

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Міністр розповіла про обговорення та певні суперечності щодо питань розмежування трубопроводів та скрапленого газу.

"Загальний висновок такий, що для всього імпортованого газу це рішення, яке ми хотіли б бачити в цьому остаточному пакеті", - пояснила Москва.

Міністр розповіла, що в Євросоюзі немає єдності у питанні обов'язкового скорочення споживання електроенергії: країни Північної Європи виступають за таке скорочення, решта країн його не підтримують.

Москва заявила, що Польща також виступає проти прийняття подібних рішень.

"Кожна країна має свої національні інструменти, знає свою специфіку ситуації. Ми не можемо уявити собі розробку універсального механізму при такому диверсифікованому функціонуванні нашої енергетики", - пояснила вона.

Вже наступного тижня Єврокомісія має представити чіткі пропозиції, які наприкінці місяця будуть затверджені міністрами енергетики країн ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 10 країн Євросоюзу вимагають ввести обмеження на ціни на газ для всіх постачальників.