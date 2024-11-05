Розслідування почалося після того, як стало відомо, що російське пальне, ймовірно, піддавалося ребрендингу в Туреччині перед відправленням до ЄС.

Управління по боротьбі з шахрайством Європейського союзу (OLAF) розпочало розслідування лазівки, що дозволяє таким країнам, як Туреччина, експортувати санкціоновану російську нафту до блоку під іншою маркою.

Розслідування почалося після того, як POLITICO розкрило, що мільйони барелів московського пального, імовірно, прибували в блок після ребрендингу в Туреччині, незважаючи на заборону на такий російський імпорт.

Ця схема можлива через обхідний шлях у санкціях Брюсселя, який дозволяє ввезення "змішаного" палива в ЄС, якщо воно марковане як неросійське.

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Зазначається, що лазівка принесла Москві до 3 мільярдів євро тільки з трьох турецьких портів за 12 місяців після того, як ЄС у лютому 2023 року санкціонував імпорт російської нафти.

"Ця практика демонструє креативні способи, за допомогою яких Росія обходить санкції ЄС і захищає свою торгівлю викопним паливом, яка становить майже половину доходів Кремля. Минулого року видання POLITICO повідомило, що Москва отримала ще 1 млрд євро з окремої лазівки в санкціях ЄС у Болгарії", - йдеться у статті.

Розслідування також відбувається на тлі погіршення відносин між Брюсселем і Анкарою через її російські ініціативи - навіть попри те, що Туреччина робить незначні кроки для приєднання до санкцій США.

Торгівля російською нафтою

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що тіньовий флот приносить Російській Федерації за експорт нафти більше коштів, ніж Україна отримує від усіх партнерів.

Зокрема, у президента запитали, які треба запровадити санкції проти російського тіньового флоту. Зеленський сказав, що деякі партнери вже порушували питання таких санкцій під час засідань на рівні Європейського Союзу.

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