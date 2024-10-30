Зупинити тіньовий флот РФ дуже складно.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що тіньовий флот приносить Російській Федерації за експорт нафти більше коштів, аніж Україна отримує від усіх партнерів.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.

Зокрема, у президента запитали, які треба запровадити санкції проти російського тіньового флоту.

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Зеленський сказав, що деякі партнери вже порушували питання таких санкцій під час засідань на рівні Європейського Союзу.

"Вони мають на меті зупинити їхній флот сьогодні, зокрема у територіальних водах країн Північної Європи. Але це справді складно, потрібне рішення не тільки від країн Північної Європи, а й від усього ЄС", - заявив президент України.

Водночас, він вважає, що країни Північної Європи можуть, звісно, порушити це питання, адже йдеться не лише про гроші, а й про екологічні ризики тощо.

"Якщо говорити про гроші, ми вважаємо, що Росія заробляє на цьому тіньовому флоті від 10 до 12 мільярдів на місяць. І якщо підрахувати підтримку, про що я сказав учора партнерам, якщо підрахувати усю підтримку, яку Україна одержала за період війни від усіх партнерів, то ви побачите, що їхній флот приніс їм більше грошей. Тож, санкції не працюють. Якщо вони можуть заробляти такі великі гроші, значить, ці санкції не працюють. Точніше, вони працюють, але не на 100%", - відзначив Зеленський.

Тіньовий флот Росії - останні новини

У жовтні верховний представник ЄС Жозеп Боррель наголосив, що Захід повинен запровадити санкції проти кораблів тіньового флоту Російської Федерації, за допомогою яких Росії вдається експортувати нафту та заробляти кошти на війну проти України. Здатність Росії експортувати вуглеводні також продовжує війну.

При цьому країни G7 зобов’язалися вжити заходів для унеможливлення обходу Росією санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення в Україну - зокрема, це стосується обмеження цін на нафту.

До речі, 17 жовтня Великобританія ввела найбільший пакет санкцій проти "тіньового флоту" Російської Федерації. Під удар потрапили 18 нафтових та чотири СПГ-танкери.

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