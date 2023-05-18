З 21:00 17 травня по 05:30 18 травня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак з різних напрямків.

Внаслідок нічного обстрілу росіян є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури, понад 20 населених пунктів - без світла.

Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України, через обстріл відключилися повітряні лінії електропередачі на Хмельниччині. В області знеструмлено 3 населених пункти, без світла залишилися 1,7 тис. споживачів.

Також внаслідок останнього масованого обстрілу знеструмлено 2 населених пункти в Запорізькій області, 3 населених пункти – в Миколаївській області.

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"Уночі ворог завдав чергового масованого ракетно-дронового удару по всій території країни. Є влучання та пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури... У Херсонській області знеструмлено 15 населених пунктів, залишилися без світла майже 12 тисяч споживачів. Усі вже заживлені", - зазначили у прес-службі.

На Донеччині також відключилися кілька повітряних ліній. Без світла залишилися 5 населених пунктів, понад 20 тисяч абонентів. Знеструмлено шахту, де у цей час перебували кілька осіб.

Удар по Україні в ніч на 18 травня

З 21:00 17 травня по 05:30 18 травня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак з різних напрямків.

Ворогом було випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. Із літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 та восьми Ту-95 випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555. Із кораблів у Чорному морі – шість крилатих ракет "Калібр". А також дві крилаті ракети "Іскандер-К" із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Українські сили протиповітряної оборони знищили 29 з 30 російських крилатих ракет. Також українськими силами збито два ударних БпЛА "Shahed-136/131" та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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