Російські загарбники загалом випустили 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування.

Українські сили протиповітряної оборони знищили 29 з 30 російських крилатих ракет. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ в Telegram.

Зокрема, з 21:00 17 травня по 05:30 18 травня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак з різних напрямків.

"Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. Із літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 та восьми Ту-95 випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555. Із кораблів у Чорному морі – шість крилатих ракет "Калібр". А також дві крилаті ракети "Іскандер-К" із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів", - йдеться у повідомленні.

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Водночас, Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 29 крилатих ракет.

Також українськими силами збито два ударних БпЛА "Shahed-136/131" та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. "Ще раз нагадуємо, що навіть при успішній роботі протиповітряної оборони, уламки збитих в небі ракет обов’язково повертаються на землю і несуть серйозну загрозу життю людей. Під час повітряної тривоги дотримуйтесь правил безпеки. Бережіть себе та своїх рідних", - сказано у повідомленні.

Масована атака РФ по Україні - головне

Вранці 18 травня у Києві та інших областях прогриміла серія вибухів. Над столицею вдалося збити усі ворожі цілі, однак уламки впали у трьох районах міста, деякі викликали пожежі.

Також цього ранку РФ знову вдарила по Хмельницькій області, влучивши в об'єкт критичної інфраструктури.

У ніч на 18 травня над Одесою було збито більшість випущених Росією ракет, проте теж є влучання - в об'єкт промисловості, загинула одна людина і ще двоє отримали поранення.

Генштаб, своєю чергою, уточнив, що протягом минулої доби противник завдав 15 ракетних ударів, зокрема по містах Бахмут, Херсон та Одеса. Крім того, зафіксовано 42 ворожих авіаційних удари та 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню.

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