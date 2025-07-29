Торік ЄС імпортував енергоносіїв на суму понад 435,7 млрд доларів, але зі США - лише на 75 млрд доларів.

Обіцянку Брюсселя закупити у Вашингтона енергоносії на суму 750 млрд доларів у рамках нової торговельної угоди буде неможливо виконати. Компаніям доведеться відмовитися від інших постачальників.

Газета Financial Times пише, що акції американських енергетичних компаній зросли 28 липня на тлі новин про угоду з ЄС, тому що вона може підтримати експортерів скрапленого природного газу і нафти, які вже виграли від зусиль Європи щодо скорочення імпорту російських енергоресурсів. Однак оптимізм пішов на спад, коли стало зрозуміло, що план Трампа, не буде реалізовано.

Минулого року ЄС імпортував енергоносіїв на суму понад 435,7 млрд доларів, але поставки викопного палива зі США в блок становили всього 75 млрд доларів.

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Брюссель, як і раніше, планує повністю відмовитися від закупівель російського газу, зокрема СПГ, до 2028 року, що відкриє ще одну нішу для американських експортерів. Однак аналітики вважають, що мету в 250 млрд доларів буде неможливо досягти, забезпечивши при цьому бажання Європи мати дешеві енергоресурси від надійних постачальників.

"Для цього Європі доведеться імпортувати набагато більше газу і нафти зі США, відмовляючись від інших постачальників, при цьому припускаючи, що ціни на нафту і газ залишаться високими або навіть зростуть, щоб досягти мети в 250 млрд доларів. Ми хочемо знизити витрати на енергію, а президент Трамп хоче знизити ціни на нафту, тому ця угода не має сенсу", - зазначила аналітик з енергетики в Центрі глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Анн-Софі Корбо.

В Американському інституті нафти заявили, що угода "зміцнить роль Америки" як найважливішого постачальника для Європи.

Керівник відділу досліджень у галузі газу в Оксфордському інституті енергетичних досліджень Білл Фаррен-Прайс сказав, що важко уявити, як ЄС зможе збільшити вартість імпорту енергії зі США вп'ятеро, водночас переходячи на поновлювані джерела енергії.

"Попит на газ у Європі слабкий, а ціни на енергоносії падають. У будь-якому разі, контракти на імпорт укладають приватні компанії, а не держави. Подобається це чи ні, але в Європі перемагають вітряки", - зазначив він.

Угода США та ЄС - головні новини

США і Європейський союз уклали торговельну угоду, закріпивши мито в розмірі 15%. Президент США Дональд Трамп заявив, що ЄС погодився закупити "американську енергію" на суму 750 мільярдів доларів.

Також ЄС зобов'язався інвестувати в США додатково 600 мільярдів доларів понад заплановане - у військову техніку та відкриття ринків для торгівлі з нульовими митами.

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