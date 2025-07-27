Вашингтон і Брюссель уклали угоду за кілька днів до крайнього терміну, встановленого Дональдом Трампом.

США і Європейський союз уклали торговельну угоду, закріпивши мито в розмірі 15% - за кілька днів до встановленого президентом США Дональдом Трампом терміну, після закінчення якого мита мали подвоїтися.

Американський лідер, виступаючи перед журналістами після зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на своєму гольф-курорті в Шотландії, оголосив про досягнуту угоду, пише Politico.

"Це найбільша угода з усіх", - заявив він.

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Фон дер Ляєн, яка прилетіла на зустріч із Трампом за терміновим викликом, зі свого боку сказала: "Це була важка робота. Але велике спасибі і за всі попередні переговори, які ми вели на шляху до мети - і ось тепер ми досягли її".

Президент США заявив, що ЄС погодився закупити "американську енергію" на суму 750 мільярдів доларів. Також ЄС зобов'язався інвестувати в США додатково 600 мільярдів доларів понад заплановане - у військову техніку та відкриття ринків для торгівлі з нульовими митами.

Ставка тарифу на імпорт з ЄС становитиме 15%, включно з автомобілями - це було ключовою вимогою потужної німецької автопромисловості, пише ЗМІ. А ось фармацевтична продукція не підпадає під угоду.

Крім того, Трамп також наголосив, що мита в 50% на сталь та алюміній збережуться.

Інші новини про торговельні угоди США

Раніше УНІАН повідомляв, що США і Китай підписали "торговельне перемир'я". Сторони, імовірно, зафіксували в письмовій формі те, що було раніше погоджено. "Якщо угода принесе більше визначеності, передбачуваності та справедливості в торгівлю між США і Китаєм, це буде великою перемогою для народів обох країн", - сказав президент Американсько-китайської ділової ради.

Крім того, Трамп нещодавно відповів, коли почне розсилати країнам листи з новими митами. "У нас понад 170 країн, і скільки угод ви можете укласти?", - заявив він.

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