Угорщина хоче замінити кремлівській 'Росатом' у своєму ядерному проєкті, – Reuters

Країна, яка залежить від імпорту енергоносіїв, прагне збільшити власне виробництво електроенергії.

Угорщина може замінити російську корпорацію "Росатом" як головного підрядника з розширення своєї атомної електростанції "Пакш". Країна вже почала вивчати альтернативні пропозиції, повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Обізнане джерело повідомило, що розглядаються всі можливі варіанти. За його словами, перевірка має визначити юридичні, технічні та фінансові наслідки зміни постачальника. Вона покликана оцінити вплив рішення на строки реалізації проєкту, а також встановити, чи є він фінансово доцільним.

Друге джерело, близьке до уряду, підтвердило, що влада Угорщини "схиляється до висновку, що розширення АЕС "Пакш" необхідне", однак без участі "Росатома".

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Джерела не назвали можливих альтернативних постачальників. Одне з них зазначило, що співпраця з європейською компанією спростила б зовнішньополітичний контекст і питання, пов’язані із санкціями.

Якщо за результатами перевірки угорський уряд вирішить відмовитися від послуг "Росатома", країні, можливо, доведеться списати 1,1 млрд євро, вже сплачених російській компанії, а також сплатити штрафи за порушення контракту.

Розширення АЕС "Пакш" – головне

Проєкт розширення "Пакш", який Віктор Орбан у 2014 році передав "Росатому" без проведення тендеру, є політично чутливим і надзвичайно дорогим. Вартість проєкту спочатку оцінювали в 12,5 млрд євро. До моменту заливання першого бетону в лютому він уже коштував Угорщині понад 2 млрд євро.

Додаткову невизначеність створює ситуація, що склалася в серпні, коли через посуху виникла загроза зупинки наявних реакторів АЕС.

Початковий контракт із "Росатомом" змінювали п’ять разів, а шосту поправку вже підготували, проте ще не підписали. Ще одним ударом по проєкту стало рішення Суду Європейського Союзу, який у 2025 році скасував схвалення Єврокомісією державної допомоги для його реалізації.

Очікується, що уряд прем’єр-міністра Петера Мадяра ухвалить остаточне рішення щодо розширення АЕС "Пакш" наприкінці цього року або на початку наступного.

Попри високу вартість і складність атомних проєктів, уряд Мадяра рішуче підтримує атомну енергетику. Вона потрібна країні, щоб задовольняти зростання попиту на електроенергію та балансувати нестабільне виробництво з відновлюваних джерел.

Як тимчасовий захід до завершення розширення АЕС "Пакш" Будапешт розглядає можливість отримання дозволу на продовження на 20 років ліцензій на експлуатацію чотирьох наявних реакторів російського виробництва на цій станції. Термін дії ліцензій закінчується у період із 2032 до 2037 року.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року країни ЄС скоротили імпорт російської нафти та газу.

Однак "Росатом" уникнув повноцінних секторальних санкцій ЄС. За даними Всесвітньої ядерної асоціації, у 2025 році на Росію припадало близько 23% поставок послуг зі збагачення урану до ЄС і 16% постачання природного урану.

Атомна енергетика – інші новини

Раніше УНІАН писав, що Росія має намір передати Індонезії плавучі атомні електростанції малої потужності, які забезпечуватимуть електроенергією промислові кластери. За словами першого віце-прем’єра РФ Дениса Мантурова, приватні індонезійські компанії виявляють "значний інтерес" до російських проєктів плавучих атомних енергоблоків. Їх нібито планують використовувати для постачання електроенергії промисловим кластерам у віддалених регіонах Індонезії.

Повідомлялося також, що Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку АЕС в Енергодарі на військову базу. Окупанти розмістили військову техніку у машинних залах кількох енергоблоків.

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