Кремль хоче поставити плавучі АЕС одній з найбільш густонаселених країн світу

Наразі "Росатом" має одну плавучу атомну електростанцію в самій Росії.

Росія планує поставити Індонезії плавучі атомні електростанції малої потужності для забезпечення електроенергією промислових кластерів. Про це повідомив перший віце-прем’єр РФ Денис Мантуров, пише російський "Інтерфакс"

"Росатом" пропонує індонезійським партнерам двоетапний підхід до реалізації атомно-енергетичних проєктів. На першому етапі – розміщення в країні плавучих енергоблоків малої потужності, а на другому – будівництво наземних АЕС з реакторами великої потужності", – повідомив Мантуров.

За його словами, росіяни бачать "значний інтерес" до проєктів плавучих атомних енергоблоків з боку приватних індонезійських компаній. Такі енергоблоки мають забезпечувати електроенергією промислові кластери у віддалених районах країни.

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Зазначимо, що Індонезія - четверта за чисельністю населення країна світу, поступаючись лише Індії, Китаю та США. Станом на 2026 рік кількість її жителів перевищує 287 мільйонів осіб.

Довідка УНІАН. Плавучі атомні електростанції базуються на технологіях суднових ядерних енергетичних установок і можуть використовуватися для забезпечення електроенергією островів та промислових об’єктів у важкодоступних районах. Вироблена ними електроенергія відносно дорога.

Наразі "Росатом" має одну плавучу атомну електростанцію в самій РФ. Це атомна теплоелектростанція (ПАТЕС) проекту 20870 "Академік Ломоносов", що знаходиться в порту міста Певек (Чукотський автономний округ РФ).

Довжина "Академіка Ломоносова" становить 144 метри, ширина – 30 метрів, а її штатний екіпаж налічує близько 70 осіб. Електрична потужність – до 70 МВт від двох реакторних установок типу КЛТ-40С.

ПАТЕС включає плавучий енергоблок, берегову інфраструктуру для постачання споживачам електроенергії та тепла, а також гідротехнічні споруди, які забезпечують безпечне розміщення енергоблока в акваторії. Також у Росії на стадії реалізації перебуває проєкт будівництва ще чотирьох плавучих енергоблоків.

Атомна енергетика РФ – отанні новини

У серпні прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр поставив під сумнів угоду, укладену його попередником, яка передбачала розширення потужностей угорської атомної енергетики за участю "Росатома". Генеральний директор "Росатома" Олексій Ліхачов тоді казав, що російська державна корпорація продовжує будівництво двох нових реакторів на угорській АЕС "Пакш" відповідно до встановленого графіка.

Повідомлялося також, що Росія фактично використовує тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі як військову базу.

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