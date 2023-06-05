Угорщина має побудовану Росією атомну станцію, яку планує розширити разом з "Росатомом".

Угорщина та Росія на цьому тижні завершують роботу над поправкою до свого контракту про розширення АЕС "Пакш".

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Петер Сійярто після зустрічі з Генеральним директором корпорації "Росатом" Олексієм Лихачовим у Будапешті. За словами Сійярто, зміни, які міністр фінансів Росії підпише після ратифікації Угорщиною, відкриють шлях до прискорення розширення атомної станції, повідомляє Bloomberg.

Як йдеться в матеріалі, жодна зі сторін не деталізувала конкретні зміни, проте в травні 2023 року Європейський союз схвалив поправку до контракту, яка, за словами Сійярто, дозволить ввести в експлуатацію два нових ядерних блоки "Пакш" до початку 2030-х років.

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АЕС "Пакш"

Угорщина має побудовану Росією атомну станцію, яку планує розширити разом з "Росатомом".

"Росатом" підписав контракти на добудову АЕС у грудні 2014 року. У березні того ж року Росія і Угорщина уклали угоду про надання довгострокового кредиту на 10 млрд євро.

"Пакш" виробляє половину всієї електроенергії в Угорщині, а атомне пальне отримує з Росії. Угорщина хоче розширити "Пакш" двома реакторами російського виробництва потужністю 1,2 гігавата кожен.

Наприкінці серпня 2022 року Управління з атомної енергетики Угорщини видало Росатому дозвіл на будівництво V та VI енергоблоків АЕС Пакш.

8 лютого 2023 року повідомлялося про те, що Путін вирішив прискореними темпами побудувати АЕС в Угорщині. У "Росатомі" заявили, що перший бетон на майданчику АЕС може бути залитий в 2024 році.

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