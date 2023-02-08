Угорщина має побудовану Росією атомну станцію, яку планує розширити разом з "Росатомом".

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну "Росатом" готовий прискоритися з будівництвом АЕС "Пакш-2" в Угорщині.

Про це заявив глава "Росатому" Олексій Лихачов, зазначивши при цьому, що зараз підготовка до будівництва АЕС йде відповідно до контрактних термінів, повідомляє російський "Інтерфакс".

"Ми йдемо відповідно до нинішнього контракту... Якщо замовник буде ставити завдання прискорюватися - будемо прискорюватися, йти в рамках нинішніх контрактних зобов'язань - будемо йти в рамках контрактних зобов'язань", - пояснив Лихачов.

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У "Росатомі" підкреслили, що перший бетон на майданчику АЕС може бути залитий в 2024 році.

Будівництво АЕС в Угорщині:

Угорщина має побудовану Росією атомну станцію, яку планує розширити разом з "Росатомом". Вартість проекту становить близько 12,5 млрд євро, "Росатом" підписав контракти на добудову АЕС в грудні 2014 року. У березні того ж року Росія і Угорщина уклали угоду про надання довгострокового кредиту в розмірі до 10 млрд євро.

Угорська атомна електростанція "Пакш" має чотири невеликих російських реактора ВВЕР 440 загальною потужністю близько 2000 мегават. Вона виробляє приблизно половину електроенергії в Угорщині, а атомне паливо отримує з Росії.

Згідно з угодою, підписаною в 2014 році з Росією, Угорщина має на меті розширити станцію "Пакш" двома реакторами ВВЕР російського виробництва потужністю 1,2 гігавата кожен.

Наприкінці серпня 2022 року Управління з атомної енергетики Угорщини видало "Росатому" дозвіл на будівництво V та VI енергоблоків АЕС "Пакш".

Наприкінці січня 2023 року глава МЗС Угорщини Петер Сійярто і віце-прем'єр РФ Олександр Новак обговорили статус проекту АЕС "Пакш-2" і "домовилися прискорити інвестиції скрізь, де це можливо".

Зараз на єдиній в Угорщині АЕС "Пакш", побудованій за радянським проектом, працюють чотири енергоблоки з реакторами типу ВВЕР-440 загальною потужністю близько 2 ГВт.

Війна в Україні та позиція Угорщини:

Після початку повномасштабного російського вторгнення Україна закликала 27 країн ЄС включити російську державну атомну енергетичну компанію "Росатом" до списку санкцій. Угорщина всіляко блокувала такі наміри.

Угорщина, яка є членом ЄС, неодноразово критикувала санкції ЄС щодо Росії, заявляючи, що вони не змогли істотно послабити Росію, проте можуть знищити європейську економіку.

Орбан неодноразово відмовлявся ввести санкції проти РФ, а також саботував допомогу Україні.

Глава МЗС Угорщини Сійярто закликав Київ почати переговори про мир з Москвою.

Водночас Угорщина станом на 25 листопада заморозила російські активи на суму майже 350 мільярдів форинтів, тобто 870 млн євро.

Станом на 20 січня 2023 року Угорщина заблокувала 500 мільйонів євро військової підтримки ЄС Україні.

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