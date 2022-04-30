Цистерни були заповненні 3 тисячами тонн білоруського та російського дизельного палива.

Печерський райсуд арештував 51 білоруський вагон-цистерну, які перетнули кордон на Чернігівщині напередодні вторгнення РФ.

Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

Як зазначається, після вторгнення росіян вагони-цистерни фактично забезпечували логістику військ, що наступали у напрямку Чернігів-Суми. Цистерни були заповненні 3 тис. тоннами білоруського та російського дизельного палива. Продукція начебто призначалась нафтокомпаніям, які входять до сфери впливу Медведчука.

Після звільнення Чернігівщини від російських загарбників слідчі ДБР ініціювали клопотання до Печерського райсуду про арешт виявленого майна. Наразі ДБР вживаються заходи з передачі вилученого Агентству з розшуку та менеджменту активів, а надалі Збройним силам України.

Деякі з цистерн після вдалих бойових дій ЗСУ дещо "пошкоджені", але після висновків експертизи та ремонту теж підуть на потреби держави.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 437 КК України - планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій.

Раніше Державне бюро розслідувань зупинило постачання до РФ підприємством російського олігарха Олега Дерипаски компонентів, які можуть використовуватись у ракетобудуванні.

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