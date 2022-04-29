Глухівський кар'єр кварцитів, що належить офшорній компанії російського олігарха, незаконно видобував високочистий кварцит.

Державне бюро розслідувань зупинило постачання до РФ підприємством російського олігарха Олега Дерипаски компонентів, які можуть використовуватись у ракетобудуванні.

Про це повідомили у ДБР.

"Співробітники Державного бюро розслідувань заблокували канал постачання компонентів, які можуть використовуватися під час виготовлення російського тактичного ракетного комплексу. Нелегальне постачання здійснювало підприємство зі сфери впливу "санкційного" олігарха РФ Олега Дерипаски", - йдеться у повідомленні ДБР.

За інформацією Бюро, під час досудового розслідування про зловживання службовим становищем чиновників держорганів слідчі ДБР встановили, що Глухівський кар'єр кварцитів, що належить офшорній компанії російського олігарха, здійснював незаконний видобуток високочистого кварциту, кремнію та інших мінералів у Баницькому родовищі.

"Продукція незаконно експортувалася до РФ. За оперативною інформацією, кремній міг використовуватися агресором під час виготовлення ракет, якими потім завдавали ударів по мирних містах України", - наголошується в повідомленні.

У ДБР зазначають, що за результатами спільних дій Бюро та Офісу генерального прокурора вжито заходів щодо арешту корпоративних прав підприємства Дерипаски, земельних ділянок родовищ, іншого майна (тягачів, транспортних засобів) та підготовлено відповідне клопотання.

"Наразі майно передано в управління Національному агентству з виявлення, розшуку та управління активами", - інформують у ДБР.

Раніше стало відомо, що Україна націоналізує російський танкер та судно, що виконувало ворожі операції.

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