22 березня Україна зазнала найбільшої атаки на свою енергетичну систему за час війни.

Сьогодні Україна планує імпортувати рекордний з початку року обсяг електроенергії – 18 649 МВт-год. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Протягом доби (заплановано імпорт, – ред.) з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 18 649 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 537 МВт. Експорт не заплановано", – йдеться у заяві підприємства.

Повідомляться, що на ранок вівторка через погодні умови на Одещині залишались знеструмленими 69 населених пунктів.

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Бойові дії призвели до нових знеструмлень в Дніпропетровській та Донецькій областях. Окрім того, технологічні пошкодження викликали знеструмлення в Сумській та Кіровоградській області.

Масштабна атака на українську енергосистему

Нагадаємо, 22 березня стався найбільш масований обстріл енергетичної системи України з початку повномасштабної війни. Під час атаки росіяни використали 63 безпілотні апарати Shahed-131/136, та 88 ракет. В результаті ударів щонайменше 5 людей загинули.

Серед інфраструктурних об'єктів було виведено з ладу станцію ГЕС-2 на Дніпровській ГЕС. Росіяни зруйнували машинний зал ГЕС-2, також сталося забруднення ґрунту та витік нафтопродуктів.

Втім, за словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, енергосистема країни залишилась цілісною.

Зараз спеціалісти активно працюють над ліквідацією наслідків російської атаки: на постраждалих об'єктах розбирають завали, також проводяться аварійно-відновлювальні заходи.

За словами генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, розібрати всі завали на ДніпроГЕС вдасться протягом тижня. Після цього можна буде більш детально оцінити наслідки атаки росіян.

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