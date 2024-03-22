За програмою "єВідновлення" громадяни зможуть отримати гроші на ремонт пошкодженого внаслідок атаки житла.

Сьогоднішня ракетна атака РФ була одна з найбільших атак на енергетику за два роки великої війни і наймасованішою за цей осінньо-зимовий період.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. За його словами, було уражено близько 20 підстанцій, електростанції, зокрема ДніпроГЕС. Є проблеми в декількох регіонах, зокрема відключення на Харківщині, Дніпропетровщині, Одещині, Кіровоградщині, Сумщині та Полтавщині.

"Але ключове зараз - енергосистема цілісна й енергосистема працює стабільно. Завдяки додатковому захисту наших енергооб’єктів ми витримали удар. Дефіциту потужностей немає і наразі не прогнозується. Зараз працюємо над тим, щоб усе полагодити. Ремонтні бригади працюють 24/7, аби якнайшвидше відновити електропостачання до українських домівок", - сказав очільник уряду.

Шмигаль повідомив, що світло будуть повертати в три етапи. "Перший - заживлюємо критичну інфраструктуру. Це теплопостачання, водопостачання, лікарні. Другий етап - заживлюємо населення. Третій етап - заживлюємо промисловість. Попередньо, нам потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів. Все поступово відновимо", - сказав прем’єр.

Він також додав, що громадяни, у яких було пошкоджене житло внаслідок цих масованих атак, можуть скористатися урядовою програмою "єВідновлення", аби отримати гроші на ремонт.

Ракетний терор Росії

В ніч на 22 березня Росія атакувала Україну дронами та ракетами, ціллю була енергетична система країни. Було зафіксовано влучання у низці областей, це спричинило відключення електроенергії.

Однією з цілей російських атак стала Дніпровська ГЕС, по ній росіяни запустили вісім ракет. В "Укргідроенерго" запевнили, що загрози прориву греблі ДніпроГЕС немає.

Після ударів у 7 областях ввели аварійні відключення електроенергії. Найважча ситуація - на Харківщині, Одещині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині.

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