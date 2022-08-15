Україна може тимчасово втратити Запорізьку АЕС: які наслідки це матиме

Російські окупанти планують від’єднати найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію від енергосистеми України, а у разі загострення ситуації – підірвати її. УНІАН розбирався з тим, як росіяни збираються вкрасти АЕС та які наслідки це матиме.

Останніми днями захоплена рашистами Запорізька АЕС перебуває у центрі уваги усього світу. Рада Безпеки ООН навіть провела засідання, присвячене безпеці на ЗАЕС. Обурення міжнародного співтовариства викликали божевільні дії російських окупантів. Спочатку вони обстріляли найбільший ядерний об’єкт Європи, а потім - замінували, погрожуючи підірвати його.

Запорізька АЕС та її місто-супутник Енергодар перебувають під російською окупацією майже з самого початку війни, і відтоді загарбники не цураються займатися ядерним шантажем, через що вже не раз станція перебувала на межі радіаційної катастрофи.

Починаючи з п’ятого серпня, ситуація на важливому ядерному об’єкті значно погіршилася. Рашисти кілька разів обстріляли його, чим створили дуже небезпечну ситуацію.

"Окупанти створили чергову надзвичайно ризиковану ситуацію для всієї Європи – вони обстріляли Запорізьку АЕС, причому двічі за день. Це найбільша атомна станція на нашому континенті. І будь-які обстріли цього об’єкта – це відвертий і зухвалий злочин, це акт терору", - заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Прильотами шостого серпня російські військові влучили по майданчику ЗАЕС, поруч зі сховищем відпрацьованого ядерного палива. За словами голови НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, ці дії могли привести до серйозної катастрофи.

"Врешті-решт безглузді дії окупантів можуть призвести до того, що ситуація вийде з під контролю і це буде Фукусіма чи Чорнобиль", - підкреслив Котін.

Ще більше напружило ситуацію навколо об’єкту інформація про те, що російські військові замінували станцію і почали погрожувати її підірвати.

"Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Ми готові до наслідків цього кроку", - ганебно заявив генерал-майор ЗС РФ Валерій Васильєв, котрий зараз командує гарнізоном ЗАЕС.

Міжнародне обурення

Обстріли Запорізької АЕС та її мінування викликали справедливе велике обурення за межами нашої країни. Справа у тому, що у разі ядерної катастрофи постраждає не лише Україна, а й усе європейське суспільство.

На обстріли найбільшого ядерного об’єкту нашого континенту першими відреагували європейські політики, засудивши дії російських окупантів. Вони закликали негайно забезпечити безпеку на об’єкті.

"ЄС засуджує військову діяльність Росії навколо Запорізької АЕС. Це серйозне та безвідповідальне порушення правил ядерної безпеки та ще один приклад нехтування Росією міжнародними нормами", - наголосив голова зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеф Боррель.

Осторонь ситуації не залишилися міністри закордонних справ країн Великої сімки.

"Ми вимагаємо від Росії негайно повернути повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією, а також над усіма ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України, їхньому законному суверенному власнику - Україні, задля забезпечення їхньої безпечної та надійної роботи", - йдеться у зверненні міністрів.

Внаслідок злочинних дій окупантів 11 серпня у Нью-Йорку (США) пройшло засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, присвячене безпеці на Запорізькій АЕС.

Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя традиційно для рашистів під час засідання намагався звинуватити Україну у створенні ядерної загрози, але цивілізовані країни світу вказали на пряму відповідальність Росії у тому, що зараз коїться на станції.

"Сполучені Штати закликають РФ негайно вивести її сили з української території. Це дозволить Україні відновити виняткову безпеку та гарантії, які вона підтримувала протягом десятиліть на об’єкті", - заявила заступниця держсекретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс.

Вона також зазначила, що США підтримують пропозицію України створити демілітаризовану зону навколо Запорізької станції.

Представниця США зауважила, що в разі продовження Росією окупаційної політики, світове товариство має вжити термінові кроки, щоб мінімізувати ризики для ядерної безпеки в Україні.

14 серпня спільною заявою 42 країни світу закликали Росію вивести своїх військових із Запорізької атомної електростанції, наголошуючи, що їхнє перебування там створює загрози для її безпечної роботи.

Небезпечна авантюра по перепоєднанню

Запорізька АЕС подавала електроенергію в енергосистему Україну за допомогою чотирьох ліній зв’язку. Наслідком обстрілів загарбників стало руйнування трьох з них. Зараз лише одна лінія поєднує станцію з Україною.

"Це небезпечно для такого ядерного об'єкта, бо у випадку пошкодження усіх ліній станція перейде у режим повного знеструмлення. Ця ситуація вже дуже небезпечна для збереження палива в атомних реакторах і басейнах витримки", - розповів голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Кінцевою метою окупантів є від’єднання АЕС від України та підключення її до енергомережі Росії. Персонал російської компанії "Росатом", яка керується з Кремля, вже передав для цього на станцію спеціальну програму. Її передумовою якраз і є пошкодження ліній зв’язку з українською енергосистемою.

"Щоб перемкнути ЗАЕС на Крим, їм потрібно загасити весь південь України - окуповані частини Херсонської та Запорізької областей. Це прописано в програмі. Після цього вони починають знову заживлювати області від підстанції в Джанкої, поступово доходять до Каховської, а потім заживлюють ЗАЕС", - зазначив Петро Котін.

Повний "блек-аут" - це найнебезпечніший етап у перепоєднанні ЗАЕС до російських мереж. Справа у тому, що у разі повного знеструмлення, система охолодження реакторів найбільшої атомної станції Європи буде працювати лише на дизель-генераторах.

"Це найнебезпечніший режим, бо усі дизель-генератори, які знаходяться на ЗАЕС включаться, і якщо будуть якісь відмови цього обладнання, то це може погрожувати плавленням активної зони реактора", - підкреслив голова "Енергоатому"

У Енергоатомі розповідають, що після виконання цього плану ЗАЕС вже неможливо буде під'єднати до української енергосистеми, вона залишиться на російській частоті.

Які наслідки можуть чекати на Україну

Запорізька АЕС має змогу потенційно генерувати до 6000 МВт електроенергії і втрата цих потужностей може викликати певне занепокоєння. Для порівняння уся встановлена електрична потужність електростанцій України, за довоєними даними, складала приблизно 56000 МВт.

Але враховуючи те, що через руйнування рашистами українських міст та інфраструктури споживання електроенергії по країні впало десь на 40 відсотків, то великих проблем в нашій країні авантюра по відключенню не спричинить.

"Якщо припустити, що Запорізька АЕС з тих, чи інших причин не буде працювати на українську енергосистему, то відповідь: нічого не станеться. Ми маємо достатній резерв генеруючих потужностей", - розповів у коментарі агенції УНІАН директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Це означає, що у разі відключення АЕС від нашої системи, її частку в енергетичному секторі країни займуть інші виробники електроенергії.

Якщо не враховувати те, що у машинному залі станції стоїть військова техніка окупантів, а з самої території АЕС постійно ведуться обстріли, то ситуація зі станцією не передбачає великих енергетичних проблем.

"З енергетичної точки зору АЕС на сьогодні не генерує критичної проблеми для енергосистеми України", - підкреслив експерт Харченко.

Однак, якщо ми зможемо задовольнити внутрішню потребу в електроенергії, то чи продовжимо ми експортувати її на зовнішні ринки?

Український комерційний експорт електроенергії тільки почав розвиватися, а втрата потенційних 6 ГВт потужностей може певним чином вплинути на цей процес.

Експерт Харченко зазначив, що за рівнем, у який відкритий зараз експорт, нічого з ним не станеться і електроенергії для цього буде достатньо.

"Я думаю, що якщо "Енергоатом" "зникне" з горизонту експорту, то щасливих людей серед зеленої і вугільної генерації знайдеться", - розповів він.

Крім того, можливість продажу електроенергії у Європу дає змогу, у разі необхідності, цю енергію купляти у наших західних сусідів.

Тому, якщо вітчизняних потужностей не буде достатньо, то енергосистему України можна буде збалансувати європейською електрикою.

Перепідключення не спрацює

Якщо ядерний тероризм Росії дійсно викликає серйозне занепокоєння, то авантюра по перепоєднанню може бути блефом. У наших експертів програма окупантів з "Росатома" викликає великі сумніви.

"Ті технічні описи, які там містяться і які описані, вони не є достовірними за оцінкою висококваліфікованих спеціалістів, які багато років провели в магістральному операторі", - зазначив експерт Харченко.

А у разі підключення окупантами АЕС до Росії повернути станцію під контроль України все ж таки можливо.

Експерт з ядерної безпеки Ольга Кошарна зазначила, що голова "Енергоатому" трохи перебільшив, говорячи про те, що станцію неможливо буде повернути в енергосистему України.

"Навіть, якщо вони перепідключатимуть Запорізьку АЕС, то після звільнення окупованих територій її можна буде повернути назад", - розповіла Кошарна.

Експерти запевняють, що рашистам підключити станцію до енергосистеми РФ не вдасться. Причина цьому - величезна кількість роботи, яку необхідно провести: відремонтувати лінію на Крим, підготувати саму станцію, ну і до того ж з нашого боку ніхто не дасть їм цього зробити.

"Буду відвертим, я дуже скептично відношуся до перепідключення ЗАЕС до російської системи. Я думаю, що Україна може цьому запобігти і будуть зроблені усі необхідні дії, щоб цього не відбулося. Для цього є достатньо технічних і інших безпекових інструментів", - відмітив Олександр Харченко.

Експерт підкреслює, що у самій Росії немає достатнього попиту на енергію, щоб взагалі увімкнути станцію.

"В Росії просто немає достатнього споживання, щоб включити туди ЗАЕС. Вона не може працювати в принципі. Для того, щоб включити її реально у роботу, довелося б значно розширити так званий Керченський енергоміст", - додав Харченко.

Окрім цього, якщо станцію все ж таки почнуть від’єднувати від України, то у справу може вмішатися ЗСУ. Влучними ударами наші герої можуть зруйнувати ЛЕП, які ведуть до Криму.

Україна має підтримку усього цивілізованого суспільства. Найвпливовіші політики світу бачать, хто є агресором і хто доводить ситуацію на українській станції до критичного рівня небезпеки - Росія. Зрозумілим залишається й те, що рано чи пізно Запорізька АЕС повернеться під контроль України, а під'єднати її до Російської Федерації ніхто не дасть.

У майбутньому кривавій Росії доведеться з ганьбою залишити станцію, і тоді увесь світ зможе заспокоїтися. Ядерний терорист так чи інакше втратить свій інструмент тиску. Зараз найголовніша задача - сприяти цьому. Вимагати від усіх міжнародних партнерів тиснути на рашистів, щоб ті, у свою чергу, щонайшвидше йшли геть не тільки з атомного об’єкту, але і нашої землі.

Артур Крижний