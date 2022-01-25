Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в січні Україна вперше в історії запустить всі атомні енергоблоки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу.
За словами міністра, на сьогодні в енергосистемі працюють 12 з 15 атомних енергоблоків. Після ремонту протягом двох днів два енергоблоки будуть підключені до енергосистеми, додав він.
"Наприкінці тижня очікується додатково 15-й енергоблок під'єднати до системи. Таким чином, ми розраховуємо, що атомна генерація буде працювати всіма енергоблоками", - зазначив Галущенко.
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Опалювальний сезон:
НАЕК "Енергоатом" планував пройти опалювальний сезон з підключеними 14-ма атомними енергоблоками з 15-ти.
25 січня 2022 року НАЕК "Енергоатом", попри план задіяти під час опалювального сезону 14 енергоблоків з 15, відключив від енергосистеми два атомних енергоблоки.