Зараз в енергосистемі працює 12 з 15 енергоблоків.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в січні Україна вперше в історії запустить всі атомні енергоблоки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу.

За словами міністра, на сьогодні в енергосистемі працюють 12 з 15 атомних енергоблоків. Після ремонту протягом двох днів два енергоблоки будуть підключені до енергосистеми, додав він.

"Наприкінці тижня очікується додатково 15-й енергоблок під'єднати до системи. Таким чином, ми розраховуємо, що атомна генерація буде працювати всіма енергоблоками", - зазначив Галущенко.

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Опалювальний сезон:

НАЕК "Енергоатом" планував пройти опалювальний сезон з підключеними 14-ма атомними енергоблоками з 15-ти.

25 січня 2022 року НАЕК "Енергоатом", попри план задіяти під час опалювального сезону 14 енергоблоків з 15, відключив від енергосистеми два атомних енергоблоки.