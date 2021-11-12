Це може відбуватися відповідно до домовленостей операторів газотранспортних систем країн.

Україна розраховує на те, що при необхідності зможе збільшити імпорт природного газу через територію Словаччини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Хегером на Закарпатті заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте такожУ "Нафтогазі" заявили, що Україна може відмовитися від імпорту газу за 5 років та назвали умови

"Словаччина є одним з ключових партнерів України у сфері енергетики. Сьогодні ми обговорили можливості збільшення поставок природного газу в Україну через територію Словацької Республіки. Це може відбуватися відповідно до домовленостей операторів газотранспортних систем наших країн", - сказав він.

Також Шмигаль висловив упевненість, що Словаччина сприятиме синхронізації об'єднаної енергетичної системи України з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E.

"Об'єднання наших ринків значно підвищить рівень енергетичної безпеки всієї Центрально-Східної Європи", - сказав він.

Видобуток газу в Україні:

Україна щорічно споживає приблизно 30 млрд куб.м газу, з них 14 млрд кубів видобуває державна компанія "Укргазвидобування", 6 млрд куб. м-видобувають приватні компанії, а ще 10 млрд куб. м. імпортується з країн Європи.

НАК "Нафтогаз України" ставить перед собою завдання збільшити видобуток природного газу в найближчі десять років в 1,8 рази, до 24 млрд куб. об.

Шмигаль заявив, що осінньо-зимовий період 2021-2022 років буде складним для України і громадян.

20 жовтня 2021 року в "Нафтогазі" заявили, що Україна може відмовитися від імпорту газу за 5 років і назвали умови.

Автор: Дмитро Шварц