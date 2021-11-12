Україна розраховує на те, що при необхідності зможе збільшити імпорт природного газу через територію Словаччини.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Хегером на Закарпатті заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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"Словаччина є одним з ключових партнерів України у сфері енергетики. Сьогодні ми обговорили можливості збільшення поставок природного газу в Україну через територію Словацької Республіки. Це може відбуватися відповідно до домовленостей операторів газотранспортних систем наших країн", - сказав він.
Також Шмигаль висловив упевненість, що Словаччина сприятиме синхронізації об'єднаної енергетичної системи України з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E.
"Об'єднання наших ринків значно підвищить рівень енергетичної безпеки всієї Центрально-Східної Європи", - сказав він.
Видобуток газу в Україні:
- Україна щорічно споживає приблизно 30 млрд куб.м газу, з них 14 млрд кубів видобуває державна компанія "Укргазвидобування", 6 млрд куб. м-видобувають приватні компанії, а ще 10 млрд куб. м. імпортується з країн Європи.
- НАК "Нафтогаз України" ставить перед собою завдання збільшити видобуток природного газу в найближчі десять років в 1,8 рази, до 24 млрд куб. об.
- Шмигаль заявив, що осінньо-зимовий період 2021-2022 років буде складним для України і громадян.
- 20 жовтня 2021 року в "Нафтогазі" заявили, що Україна може відмовитися від імпорту газу за 5 років і назвали умови.