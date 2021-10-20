Юрій Вітренко розповів, що успіх цього плану залежатиме від трьох факторів.

Україна може повністю забезпечити себе газом та відмовитися від його імпорту протягом 5 років.

Про це заявив голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко під час панельної дискусії на Українському газовому інвестиційному конгресі (Ukraine Gas Investment Congress), повідомляє прес-служба компанії.

Він розповів, що успіх цього плану залежатиме від трьох факторів.

"Перший з них - нарощування видобутку газу. Ми маємо потенціал та приклади, що надихають", – заявив Вітренко.

Важливим напрямком він назвав збільшення виробництва біогазу в Україні. За словами Вітренка, Україна має величезний потенціал для виробництва біогазу.

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"Україна – найбільша за територією країна в Європі. Земля значно дешевша, ніж у Західній Європі, тож у нас є великі можливості для побудови сонячних, вітрових електростанцій та виробництва біомаси. В нас розвинутий сільськогосподарський сектор, що також важливо для виробництва біогазу", – пояснив глава компанії.

Третьою умовою він вважає підвищення енергоефективності для досягнення Україною енергетичної незалежності. Вітренко зазначив, Україна вдвічі менш енергоефективна, ніж середньостатистична країна Східної Європи.

"Проте для досягнення енергетичної незалежності Україна має працювати над зменшенням неефективних витрат енергії. Найдешевша та найнадійніша енергія - це та, яку ви не витратили даремно", – додав він.

Видобуток газу в Україні

Україна щорічно споживає приблизно 30 млрд куб.м газу, з них 14 млрд кубів видобуває державна компанія "Укргазвидобування", 6 млрд куб. м - видобувають приватні компанії, а ще 10 млрд куб. м. імпортується з країн Європи.

Як повідомляв УНІАН, НАК "Нафтогаз України" ставить перед собою завдання збільшити видобуток природного газу у найближчі десять років в 1,8 рази, до 24 млрд куб. м.

Автор: Олег Давигора