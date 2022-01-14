Виробники тепла спожили 6,3 млрд куб. м, скоротивши споживання на 24%.

Україна в 2021 році зменшила споживання газу майже на 7% - до 26,8 млрд куб. м.

Про це повідомляє прес-служба компанії "Оператор ГТС України" у Facebook.

"У 2021 році фактичне споживання природного газу склало 26,8 млрд куб.м - на 6,6% нижче, ніж у 2020 році", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на потреби населення надійшло майже на 5% більше, ніж у 2020 році, — 8,6 млрд куб.м газу. Це 31,9% від загального спожитого обсягу.

Виробники тепла спожили 6,3 млрд куб. м, скоротивши споживання на 24%, це становить 23,5% від загального спожитого обсягу.

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Промисловість, бюджетні організації та інші непобутові споживачі використали 11,9 млрд куб.м газу, що майже на 3% менше, ніж у 2020 році - 44,6% від загального спожитого газу.

Запаси газу в Україні:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

Ситуація з газом в Європі: