13 січня 2022 року російський "Газпром" заявив про те, що більш ніж половину газу, закачаного в підземні газові сховища Європи, вже підняли на поверхню.

Росія має пряме відношення до нестачі природного газу в Європі та має всі можливості для того, щоб збільшити поставки, проте не робить цього.

Таку думку висловив глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль, повідомляє "Голос Америки".

За словами Біроля,на європейських газових ринках присутні елементи напруженості через поведінку Росії.

"Ми вважаємо, що на європейських газових ринках присутні сильні елементи напруги через поведінку Росії. Дефіцит у сховищах Європейського Союзу багато в чому пов'язаний з "Газпромом". Низький рівень запасів на об'єктах компанії в ЄС обумовлює половину дефіциту сховищ в ЄС, хоча на об'єкти "Газпрому" припадає лише 10% від загальної ємності сховищ в ЄС", — сказав Біроль.

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Він також підкреслив, що зниження потоків російського газу в Європу збіглося із загостренням геополітичної напруги щодо України.

За словами Біроля, Росія могла б збільшити поставки в Європу мінімум на одну третину. Як зазначив експерт, це можна було б здійснити за рахунок надлишкових резервних потужностей, що еквівалентно 10% середньомісячного споживання газу в ЄС або повної ємності добових поставок ЗПГ по комерційно доступних трубопроводах.

Біроль також зазначив, що при цьому Росія постачає природний газ до Китаю в обсязі, що перевищує її контрактні зобов'язання.

"Я вважаю, що правила в Європі мають бути переглянуті, щоб гарантувати, що рівні зберігання відповідають потребам кінцевих користувачів, за рахунок введення мінімальних нормативів по запасах для всіх комерційних операторів", — додав він.

Що таке Міжнародне енергетичне агентство (МЕА):

Міжнародне енергетичне агентство - це автономний інтернаціональний орган в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Налічує 29 країн-учасниць. Утворене в Парижі в 1974 році після нафтової кризи 1973-1974 років.

Основна заявочна мета організації -сприяння міжнародному співробітництву в галузі удосконалення світової структури попиту та пропозиції енергоресурсів та енергетичних послуг. Агентство відстоює інтереси країн-імпортерів енергоресурсів.

Запаси газу в Україні:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

Ситуація з газом в Європі: