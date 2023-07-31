Все через виведення у ремонти енергоблоків електростанцій.

Серпень прогнозується найбільш складним місяцем для енергосистеми, через виведення у ремонт деяких енергоблоків. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Серпень прогнозується найбільш складним для енергосистеми через подальше виведення у ремонти деяких енергоблоків. Це суттєво зменшить доступний обсяг потужностей для покриття споживання", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" зазначають, що компенсувати зменшення потужностей можна буде частково через імпорт електроенергії з Європи, а також економне використання електроенергії споживачами.

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"Наразі обмеження споживання не прогнозується", - додали у прес-службі компанії.

Стан української енергетики - деталі

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький раніше висловив думку, що поки що немає достатніх гарантій того, що Україна безперебійно та спокійно переживе зиму в розслабленому режимі. Тому, за його думкою, не варто поспішати з позбавленням генераторів, які врятували бізнес та домогосподарства минулої зими.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко вважає, що наступна зима може бути складнішою, ніж минула, оскільки міцність української енергосистеми зараз нижча. Тому він радить українцям готуватися до можливих блекаутів.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що українцям не варто боятися страшних прогнозів від експертів про буцімто важку зиму через проблеми з енергетикою. Робота енергетичної системи взимку багато в чому залежатиме від протиповітряної оборони, яка зараз є сильнішою, ніж була минулої зими.

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