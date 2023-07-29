За словами Галущенка, рівень захисту ППО від ракетних атак є набагато вищим, аніж минулого року.

Українцям не варто боятися страшних прогнозів від експертів про буцімто важку зиму через проблеми з енергетикою. Робота енергетичної системи взимку багато в чому залежатиме від протиповітряної оборони, яка зараз є сильнішою, ніж була минулої зими. Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

"Робота системи під щоденними атаками залежить, по-перше, від наслідків обстрілів – вони теж можуть бути різними, тому що це в багатьох випадках залежить від роботи системи ППО, і ми зараз бачимо, що рівень захисту ППО набагато вищий і кращий, ніж був у попередню зиму, це теж треба враховувати", - сказав міністр.

За його словами, навіть якщо через обстрілі будуть нові пошкодження енергосистеми, це матиме тимчасовий характер. Також Галущенко прокоментував прогнози експертів, які радили готуватися до ще страшнішої зими в плані відключень світла.

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"Я не знаю, про яких експертів йдеться, але я впевнений, що це ті самі люди, які розказували, що в нас влітку будуть відключення", - сказав Галущенко.

Стосовно необхідності купівлі генераторів та павербанків міністр зазначив, що рекомендує мати їх, проте сподівається, що вони не знадобляться.

"Я завжди кажу всім: тримайте, хай вони будуть. Коли міністр енергетики говорить: "купуйте всі генератори", воно звучить трохи страшно. Але купуйте, тримайте, хай вони будуть: ми робимо все, щоб вони вам ніколи не знадобилися, але нехай вони будуть", - додав Галущенко.

Як повідомляв УНІАН, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко прогнозував, що прийдешня зима може бути складнішою, ніж минулорічна, оскільки зараз міцність української енергосистеми нижча, і українцям варто готуватися до можливості виникнення блекаутів.

За словами енергетиків, взимку, коли споживання електрики в Україні зросте, можуть знову початися масові відключення світла навіть за відсутності нових обстрілів, адже протягом року окупанти завдали колосальних збитків енергосистемі країни, і відновити усі необхідні потужності до початку опалювального сезону неможливо.

При цьому у Національному банку очікують, що ситуація в енергетичній системі в наступному опалювальному сезоні буде кращою за минулорічну: це відбуватиметься як за рахунок стійкості нашої енергетичної системи, так і за рахунок міжнародної підтримки та стійкості ЗСУ.

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