Наразі ринкова ціна для Києва на червень складає 4,80 грн/кВт-год з ПДВ, проте громадяни платитимуть 2,64 грн за кВт-год.

Українці отримають платіжки із новими цінами за електроенергію в липні, а отримані енергетиками кошти підуть на відновлення енергосистеми, а не на прибуток постачальника.

Про це сказав генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в Facebook, коментуючи постанову Кабміну про підвищення тарифів на світло до 2,64 грн за кВт-год. За його словами, незалежно від того, буде встановлено тариф 1,68 грн/кВт-год, чи 2,64 грн/кВт-год, постачальник отримає свій регульований тариф. Наприклад для постачальника в м. Києві він становить 0,11 грн/кВт-год.

"В червні ви отримаєте платіжки за травень ще зі старим тарифом, а вже в липні прийдуть платіжки за червень по новому тарифу. Із червня не буде різниці в тарифі залежно від обсягів споживання, для всіх 2,64 грн за кВт-год. Проте, нічний коефіцієнт лишається, тобто при наявності двозонного лічильника об’єм спожитий з 23:00 до 7:00 буде рахуватися за тарифом 1,32 грн за кВт-год", - пояснив він.

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Коваленко пояснив, що ці гроші підуть на відновлення енергосистеми. В першу чергу, зростуть фінансові можливості державних "Енергоатома" та "Укргідроенерго", які накопичили суттєві борги через необхідність компенсувати різницю між тарифом для населення та ринковою ціною.

За його словами, наразі ринкова ціна для Києва на червень становить 4,80 грн/кВт-год з ПДВ. У неї включені: 3,46 грн/кВт-год ціна електроенергії + 0,52 грн/кВт- год тариф на передачу НЕК "Укренерго" + 0,71/кВт-год грн тариф на розподіл ОСР по другому класу напруги + 0,11 грн/кВт-год тариф постачальника. Побутовий споживач сплачує 2,64 грн/кВтг. А різниця 2,16 грн/кВт-год компенсується енергетичними підприємствами.

"Цю різницю компенсує "Енергоатом" і "Укргідроенерго". Відповідно, якщо побутові споживачі сплачують менше (наприклад 1,68), то виробники повинні компенсувати більшу різницю", - сказав він.

Директор компанії зазначив, що при цьому вартість електроенергії в Україні залишиться найнижчою в Європі навіть після її підвищення. До прикладу, після збільшення до 7,2 євроцентів електрика коштуватиме дешевше, ніж в сусідній Угорщині (9,2 євроцентів).

Тариф на світло

Кабінет міністрів підвищив з 1 червня тариф на електричну енергію для населення майже вдвічі, до рівня 2,64 грн за кв-год. До цього в Україні діяв тариф 1,44 грн за споживання до 250 кВт-год та 1,68 грн за споживання більше цього обсягу.

Міністр енергетики України Герман Галущенко пояснив, що таким чином платіжка за електрику збільшиться у середньому на 250 гривень. За його словами причина зростання вартості світла єдина - це обстріли нашої енергосистеми минулої зими та необхідність готуватись до нового опалювального сезону.

1 червня 2023 року Кабінет міністрів України опублікував постанову про підвищення тарифу на електричну енергію для населення з 1 червня. Відповідна інформація розміщена на сайті уряду. Відповідно до документу, нова єдина ціна на електричну енергію у розмірі 2,64 грн за кВт-год діятиме із 1 червня до 31 грудня 2023 грудня. Це означає, що наприкінці року уряд знову може підвищити тариф.

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