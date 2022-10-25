У компанії відзначили, що примусові обмеження споживачів електроенергії – повністю контрольований захід.

Оператор об'єднаної енергомережі НЕК "Укренерго" застосував графіки обмеження електроенергії для промислових та інших споживачів по всій Україні.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Для стабілізації роботи енергосистеми диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Відзначається, що примусові обмеження споживачів електроенергії – повністю контрольована міра, яка дозволяє знизити навантаження на електромережі й дає можливість збалансувати роботу енергосистеми.

У компанії підкреслили, що свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового і вечірнього піка споживання (06:00-11:00 і 17:00-23:00), зменшує ризик перевантаження в мережах і застосування обмежень споживачів.

"Просимо споживачів свідомо та обачливо підходити до споживання електроенергії, не підключати в мережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також по можливості перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо)", - зазначили в компанії.

Удар по енергосистемі України:

Протягом 10-12 жовтня Росія завдала по території України масовані ракетні та авіаційні удари, в тому числі та по енергетичних об'єктах.

22 жовтня окупанти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об'єкти магістральних мереж західних регіонів України.

За інформацією генерального прокурора Андрія Костіна, з початку повномасштабного вторгнення збройними силами РФ здійснено 85 атак на об'єкти електроенергетики України, з них 51 – у жовтні.

Серйозно пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури України.

Після ракетних атак в Україні почали застосовувати графіки обмеження електропостачання споживачів і закликали їх економити електрику в пікові години навантаження.