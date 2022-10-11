Громадян попередили про перебої зі світлом і водою.

Російські війська у вівторок вранці завдали удару по Львівській області.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Попередньо: удар по об‘єкту енергетики у Львівській області. Залишайтеся в укриттях! Не поширюйте фото, відео та чуток", - написав він. Відео дня

ОНОВЛЕНО 12:30. Козицький уточнив про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Громадян попередили про перебої зі світлом.

Мер Львова Андрій Садовий своєю чергою додав, що один з прильотів зафіксовано в обласному центрі.

ОНОВЛЕНО 12:50. За словами міського голови, наразі 30% Львова тимчасово без електроенергії.

Також перебої з водопостачанням у Сихівському та Франківському районах міста.

Містян закликали зробити невеликий запас води. Протягом наступних годин можливі перебої у водопостачанні.

Масований ракетний удар РФ по енергетичній інфраструктурі

Як повідомляв УНІАН, вчора вранці, 10 жовтня, російські окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари по території України. Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні 84 ракети, 56 з них було знищено.

Через ракетні обстріли України ввечері, 10 жовтня, припинила експорт електроенергії, щоб стабілізувати власну енергосистему.

За інформацією енергетиків, відновлено електропостачання до 3 тисяч 571 населених пунктів у Полтавській, Сумській, Тернопільській, Львівській, Київській та Хмельницькій областях.

Залишаються знеструмленими 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Вас також можуть зацікавити новини: