Станом на 16 вересня для кількох сотень домогосподарств Харківської області ще тривають роботи з відновлення енергоживлення.

"Укргідроенерго" подало позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Російської Федерації щодо компенсації збитків, завданих внаслідок військових дій.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що загальна сума заявлених збитків, завданих активам товариства - Каховській ГЕС та недобудованій вітровій електростанції на острові Зміїний, за незалежною експертною оцінкою, склала майже 17 млрд грн.

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"Так, всупереч міжнародному засудженню вторгнення РФ в Україну і вимогам міжнародного співтовариства зупинити проведення військових дій, Росія продовжує окупацію території України, знищення об'єктів цивільної інфраструктури та напад на мирне населення", - йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що ЄСПЛ є міжнародним органом, який може розглядати заяви, подані особами, які скаржаться на порушення своїх прав.

Каховська ГЕС:

Каховська ГЕС розташована на півдні України за 5 км від міста Нова Каховка Херсонської області, яка зараз окупована. Станція забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для живлення електроенергією, зрошення та водозабезпечення посушливих районів півдня України та навігацію від Херсона до Запоріжжя. На Каховській ГЕС пошкоджено два агрегати, і зараз станція працює лише трьома з шести агрегатів.

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