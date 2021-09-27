Також Кабмін тимчасово бере на себе функції наглядової ради компанії до формування нової незалежної наглядової ради.

Кабінет міністрів зробив кадрові перестановки в правлінні Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", зокрема припинив повноваження двох членів правління та призначив виконуючих обов'язки членів правління.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

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"За рішенням уряду припинено повноваження членів правління акціонерного товариства НАК "Нафтогаз України" Сергія Переломи та Ярослава Теклюка. Виконання обов'язків членів правління зазначеного товариства покладено на директора з управління персоналом та соціальної політики акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Олену Бойченко, радника голови правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Владислава Воловика, радника голови правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з питань видобутку газу Маврикія Калугіна, начальника казначейського департаменту акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Романа Чумака", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перед новопризначеними керівниками поставлено завдання забезпечити стабільну роботу компанії та нарощувати видобуток вітчизняного газу. Також одним з головних завдань є організація безперебійного опалювального сезону.

Також Кабмін тимчасово бере на себе функції наглядової ради компанії до формування нової незалежної наглядової ради. Уряд зацікавлений якнайшвидше обрати незалежних членів Наглядової ради відповідно до кращих міжнародних практик, повідомила прес-служба.

У міністерстві зазначили, що безумовним пріоритетом для уряду є стабільна робота "Нафтогазу" як однієї з базових компаній, від якої залежить вся енергосистема України та проходження опалювального сезону. "Нафтогаз" продовжить виконувати свої зобов'язання щодо постачання газу побутовим споживачам і підприємствам теплокомуненерго за річними тарифами, як це і було ініційовано президентом України.

"Компанія працюватиме виключно в суспільних інтересах і забезпечить безперебійне проходження опалювального сезону за будь-яких умов", - додали у відомстві.

НАК "Нафтогаз України": що необхідно знати

НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, транспортуванням нафти, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.

7 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив першому віце-прем'єр-міністру - міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня оголосити конкурс з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу". Шмигаль зазначив, що конкурс має закінчитися в листопаді 2021 року, а не пізніше 1 травня 2022 року має відбутися конкурс на посаду голови правління Наглядової ради.

27 вересня, на позачерговому засіданні Кабінет міністрів України звільнив членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" від держави в особі Юлії Ковалів, Наталії Бойко та Юлії Свириденко слідом за незалежними директорами, які подали у відставку на початку вересня.

Автор: Ганна Бредіхіна