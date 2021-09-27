Тепер Кабмін, як акціонер, буде приймати всі важливі для компанії рішення.

Кабінет міністрів України звільнив членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" від держави в особі Юлії Ковалів, Наталії Бойко та Юлії Свириденко слідом за незалежними директорами, які подали у відставку на початку вересня.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Юлія Ковалів.

"Повноваження всіх членів Наглядової ради припинені, тому тепер акціонер (Кабмін) і нове керівництво будуть приймати всі важливі для компанії рішення", - зазначила Ковалів.

Агентство УНІАН вже звернулося в прес-службу компанії за коментарем.

Читайте такожУкраїна здобула велику перемогу щодо "Північного потоку-2" - "Нафтогаз"Як повідомляв УНІАН, на початку вересня Кабінет міністрів отримав заяви про звільнення трьох незалежних членів наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

28 квітня Кабінет міністрів припинив повноваження членів наглядової ради "Нафтогазу", а також голови правління Андрія Коболєва і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.

7 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив першому віце-прем'єр-міністру - міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня оголосити конкурс з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу". Шмигаль зазначив, що конкурс має закінчитися у листопаді 2021 року, а не пізніше ніж 1 травня 2022 року має відбутися конкурс на посаду голови правління наглядової ради.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, транспортуванням нафти, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.

Автор: Ганна Бредіхіна