В теплу пору року генерація відновлювальної енергетики зростає, тому проходження ремонтної кампанії відбудеться з мінімальними викликами для енергосистеми.

В "Енергоатомі" анонсували старт планових ремонтів на блоках атомних електростанцій України, наразі вже складено відповідний графік. Споживачі не відчують незручностей, бо нестачу електроенергії компенсіють за рахунок теплостанцій та імпорту.

Як повідомила прес-служба НАЕК "Енергоатом", в зимовий період кожен з енергоблоків, за винятком Запорізької АЕС, працював на максимальній від можливої на той момент потужності.

"Нині настав час перезавантажити енергоблоки свіжим ядерним паливом і провести планові ремонтні роботи для забезпечення ефективної їхньої експлуатації протягом осінньо-зимового періоду 2023-2024 років. Відповідний графік складено експертами "Енергоатома" й синхронізовано з Міністерством енергетики України та іншими генеруючими компаніями таким чином, щоб споживачі не відчули на собі вплив ремонтної кампанії", – зазначається у повідомленні.

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В "Енергоатомі" інформують, що нестача електроенергії від виробітку енергоблоків буде компенсована включенням теплових станцій та імпортом з-за кордону.

"Крім того, в теплу пору року генерація відновлювальної енергетики зростає, а тому проходження ремонтної кампанії, хоч і вкрай непростої, відбудеться з мінімальними викликами для енергосистеми та українців", – зауважили у компанії.

Ремонт атомних електростанцій в Україні: що відомо

Оператор всіх атомних електростанцій України – держкомпанія "Енергоатом" інформувала, що влітку планується вивести в плановий ремонт половину із дев’яти працюючих атомних енергоблоків. Враховуючи, що АЕС забезпечують більше 55% генерації електроенергії в країні, виходить, що у період літньої спеки значна частина потужностей працювати не буде. Крім того, навесні Україна знову почала здійснювати експорт виробленої електроенергії в Європу, щоб заробити потрібну для країни валюту і мати змогу за ці кошти підготуватись до наступної зими.

За словами президента "Енергоатому" Петра Котіна, ремонти блоків атомних станцій розпочнуться влітку і будуть проводитись протягом майже двох місяців. Він додав, що літо - найкращий період для ремонтів, коли можна зробити їх з найменшими витратами і впливом на енергосистему з точки зору нестачі електроенергії.

Цієї зими всі енергооб’єкти Україні через масовані ракетні і дронові атаки росіян працювали у критичних умовах. Росіяни з жовтня 2022 року здійснили десятки атак на об’єкти магістральних мереж "Укренерго", завдавши масштабних і складних пошкоджень.

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