Таким чином, найближчим часом в енергосистемі України працюватимуть вісім з дев'яти енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній державі території.

НАЕК "Енергоатом" виводить у плановий капітальний ремонт один енергоблок. При цьому з міркувань безпеки у воєнний час в компанії не уточнюють енергоблок якої потужності і на якій АЕС був відключений.

Як повідомляє прес-служба компанії в Телеграм-каналі, під час капремонту проводиться повне вивантаження активної зони реактора, контроль цілісності корпусу реактора автоматичним маніпулятором, попереджувальний ремонт обладнання, вивезення відпрацьованого та завантаження свіжого ядерного палива.

"Сьогодні, 3 січня 2023 року, один з енергоблоків ДП "НАЕК "Енергоатом" для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки за умовами ліцензії виводиться в плановий капітальний ремонт, який здійснюють раз на чотири роки", - йдеться в повідомленні.

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Таким чином, найближчим часом в енергосистемі України працюватимуть вісім з дев'яти енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній державі території.

У компанії зазначили, що всі шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинені, їх увімкнення блокується загарбниками. Зараз ЗАЕС продовжує постійно споживати електроенергію для власних потреб від енергосистеми України.

Удари по енергосистемі України:

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

З жовтня Росія не припиняє ракетні удари по енергоструктурі України. Росія продовжила масовані обстріли України навіть у новорічну ніч.

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