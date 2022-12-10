За словами президента, відновлення дається дуже важко.

Президент Володимир Зеленський зазначає, що в енергосистемі України наразі зберігається значний дефіцит.

Глава держави зауважив, що загалом у різних областях України продовжуються як аварійні, так і стабілізаційні відключення електроенергії.

"Енергосистема зараз, м'яко кажучи, дуже далека від нормального стану - у системі зберігається значний дефіцит. Саме тому є графіки відключень. Найбільше - у Львівській, Вінницькій, Київській, Тернопільській, Сумській, Закарпатській, Житомирській, Хмельницькій областях і в місті Київ", - сказав Зеленський.

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Він наголосив, що навіть якщо немає масованих ракетних ударів, то це не означає, що немає проблем.

"Майже щодня у різних регіонах є обстріли, є ракетні атаки, атаки дронами. Майже щодня бувають влучання в енергооб'єкти. Через втрати в системі доводиться зменшувати ліміти всім у системі. Дуже важко дається і відновлення", - сказав президент.

Водночас, наголосив він, українські енергетики та комунальники "роблять дійсно героїчні речі, за тижні відновлюючи те, що взагалі-то вимагало б місяців роботи".

Атака РФ по енергетиці України

5 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по об'єктах критичної інфраструктури України. Сили протиповітряної оборони збили 61 із понад 70 ворожих ракет. Це вже восьма масштабна атака з жовтня.

9 грудня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що, з огляду на ситуацію в енергетичній системі на сьогодні, дефіцит потужностей залишатиметься протягом зимового сезону.