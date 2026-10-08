В низці областей України ввели екстрені відключення світла

Відповідне розпорядження надійшло від "Укренерго".

Екстрені відключення світла в четвер, 8 жовтня, застосували в низці областей України. Про це повідомили обленерго.

За інформацією ДТЕК, в Києві, за командою "Укренерго", застосовані екстрені відключення. Раніше оприлюднені графіки не діють.

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі Київводоканал попередив жителів Святошинського, Солом’янського, Шевченківського та Голосіївського районів про зниження тиску у водопровідній мережі або навіть тимчасове припинення водопостачання.

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При цьому на Київщині екстрені відключення запроваджено у Броварському, Бучанському, Вишгородському та Бориспільському районах.

Крім того, в Житомиробленерго повідомили про запровадження аварійних відключення електроенергії за розпорядженням "Укренерго".

"З метою безпеки і захисту Ваших пристроїв вимкніть з розеток чутливе до стрибків напруги обладнання!" - закликали в обленерго.

Водночас Чернігівобленерго також повідомило про застосування аварійних відключень, які діятимуть до окремого розпорядження НЕК "Укренерго".

Також, за вказівкою з НЕК "Укренерго", о 09:38 на Сумщині введені графіки аварійних відключень для 1-10 черг споживачів.

"Причина - пошкодження енергосистеми внаслідок систематичних атак армії РФ", - повідомили в Сумиобленерго.

Жителям області нагадали, що черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних.

Харківобленерго повідомило споживачів застосовання аварійних відключень.

"Через складну ситуацію в енергосистемі, за вказівкою НЕК "Укренерго", у Харківській області застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки ворожих атак на енергооб’єкти", - ідеться в повідомленні.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

"Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - заявили в обленерго.

Відключення світла в Україні - останні новини

В "Укренерго" повідомили, що 8 жовтня у частині регіонів України запроваджують обмеження споживання електроенергії впродовж усієї доби. Графіки відключення світла для населення діятимуть від 0,5 до 1,5 черги.

Голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв вважає, що в Україні стабільного електропостачання може не бути протягом 15-16 годин поспіль.

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