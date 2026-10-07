Графіки відключень 8 жовтня: кому будуть вимикати світло у четвер

В "Укренерго" повідомили про застосування заходів обмеження споживання.

У четвер, 8 жовтня, у частині регіонів України запроваджують обмеження споживання електроенергії впродовж усієї доби. Графіки відключення світла для населення діятимуть від 0,5 до 1,5 черги, повідомляє "Укренерго".

Для побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Аналогічно і промислові підприємства в низці регіонів України працюватимуть з обмеженням потужності.

Причиною обмежень є триваюча збройна агресія Росії, яка систематично атакує об’єкти генерації та передачі енергії дронами та ракетами.

Відео дня

Енергетики зазначають, що стан енергосистеми може оперативно змінюватися. Тому у разі відсутності світла поза графіками варто перевіряти актуальну інформацію на офіційних ресурсах обленерго.

Графік відключення світла Черкаси і область

В Черкасах та області один раз за добу 8 жовтня вимикатимуть тільки чергу 1.1 – на дві години ввечері, згідно з інформацією АТ "Черкасиобленерго". Для інших споживачів передбачені вимкнення щонайменше двічі – вночі або в першій половині дня, а також ввечері.

Півчерги 2.1, 2.2 та 5.2 вимикатимуть тричі протягом доби. Загальна тривалість відключень не перевищуватиме 5 годин – окрім півчерги 5.2, яка сумарно назбирає 6 годин без світла.

Графік відключення світла Київ і область

Більшість абонентів у столичному регіоні вимикатимуть в четвер всього один раз. Це стосується всіх півчерг, крім 2.2 та 6.2, у яких світла не буде двічі за добу, пише ДТЕК.

Водночас тривалість кожного відключення електроенергії становитиме до 4,5-5 годин, що найдовше серед усіх регіонів. Сумарно мешканці Київщини перебуватимуть "в темряві" до 7 годин.

Графіки відключень для Києва на 8 жовтня вже стандартно не публікують окремо, а встановлюють індивідуально – тож подивитися їх можна, наприклад, в додатку "Київ Цифровий" або на сайті ДТЕК Київські електромережі.

Графік відключення світла: Суми і область

Стабілізаційні відключення для Сум та області триватимуть, в залежності від півчерги, від двох до шести годин. У півчерг 1.1, 1.2 та 2.1 це дві години, 6.2 – три в два етапи, 2.2, 3.1, 3.2 та 6.1 – чотири години. Півчергу 5.2 двічі вимикатимуть на 5 годин сумарно, а 4.1, 4.2 та 5.1 – сумарно на 6 годин двічі за добу.

Графік відключення світла: Харків і область

В Харкові та області для 10 з 12 півчерг обмеження по світлу запровадять один раз протягом доби. Тривалість становитиме 1,5-3,5 години. Півчергу 4.1 вимикатимуть двічі сумарно на 6 годин, а 6.1 – тричі загальною тривалістю 7,5 годин.

Графік відключення світла: Полтава і область

Для Полтави та області тричі за добу вимикатимуть тільки шосту чергу. Решта десять буде без світла чотири рази на добу. Тривалість кожного проміжку не перевищуватиме півтори години, загальна за добу – 4,5 години.

Відключення світла – головні новини

Нагадаємо, що графіки відключення світла було запроваджено одразу в низці регіонів України у вівторок, 6 жовтня, після масованих ворожих ударів. Водночас поки рано казати про повернення до стабільних графіків погодинних відключень, а проблему мають усунути в стислі терміни, розповів УНІАН енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

Народний депутат Сергій Нагорняк додав, що графіки відключень світла викликані не тільки атаками російських окупантів, а й необхідністю завершити будівництво захисних споруд навколо енергооб’єктів перед опалювальним сезоном. Роботи мають закінчити вже найближчим часом.

Вас також можуть зацікавити новини: