У НКРЕКП заявили, що підвищення тарифу неминуче.

Уряду України доведеться зрівняти тариф на електроенергію для населення і промисловості.

Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк, повідомляє "Економічна правда".

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За словами Тарасюка, на цей момент обговорюються різні сценарії підвищення тарифів.

"У нас немає іншого майбутнього, окрім поступового вирівнювання тарифів для промисловості та населення", - зазначив Тарасюк.

Він також додав, що НКРЕКП підтримує приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня для всіх споживачів поряд з наданням адресної допомоги споживачам, які цього потребують.

"Я не можу оприлюднити всі варіанти підвищення цін. Який варіант буде прийнятий і чи буде прийнятий з 1 серпня, ми сказати не можемо, тому що це політичне рішення Кабміну. Гадаю, чекати залишилося зовсім небагато", - заявив глава НКРЕКП.

Ринок електроенергії: що необхідно знати

Наприкінці грудня 2020 року Кабмін скасував пільговий тариф на перші 100 кВт електроенергії в розмірі 0,9 грн/кВт-год, встановивши єдину ціну в розмірі 1,68 грн/кВт-год.

Наприкінці квітня 2021 року Кабмін вирішив залишити тариф для населення на цьому рівні до 30 Червня.

26 травня НКРЕКП заборонила імпорт в Україну російської та білоруської електроенергії до 1 жовтня 2021 року.

При цьому голова Нацкомісії Валерій Тарасюк зазначив, що заборона імпорту може спровокувати спекуляції на ринку електричної енергії. Тому Нацкомісія має намір моніторити стан роботи ринку і підготовки до наступного опалювального сезону.

31 травня 2021 року НКРЕКП заявила про те, що розглядає можливість введення обмежень для учасників ринку електроенергії через цінові спекуляції в травні.

Раніше Міністерство енергетики України запропонувало до 1 серпня продовжити чинну модель спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії (ПСО).

18 червня 2021 року міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що нова модель спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії буде представлена найближчими днями. За його словами, нова модель передбачає зниження тарифів для вразливих верств населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць і перегляд тарифу для тих, хто споживає понад 100 кВт-год.

29 червня 2021 року Кабінет міністрів продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня.

З 1 серпня 2021 року Міністерство енергетики планувало запустити в Україні нову модель спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії для населення.

15 Липня 2021 року Міністерство енергетики України повідомило про те, що в липні представить оновлену постанову про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії, яка передбачатиме диференційовані тарифи на електроенергію для населення з 1 серпня.

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Автор: Олена Коваленко