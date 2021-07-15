Для вразливих верств населення, які споживають до 100 кВт-год на місяць, тарифи встановлять на рівні нижче діючої ціни 1,68 грн за кВт-год.

Міністерство енергетики України в липні представить оновлену постанову про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії, яка передбачатиме диференційовані тарифи на електроенергію для населення з 1 серпня.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

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За його словами, нова модель передбачає зниження тарифів для вразливих верств населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць, і підвищення тарифу для тих, хто споживає понад цю норму. При цьому тих, хто споживає більше ніж 100 кВт-год, в нашій країні більшість.

"Ми виділяємо населення, яке споживає до 100 кВт. Зараз це близько 41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств. Проект передбачає захист цієї категорії населення через зменшення тарифу", - пояснив міністр.

Разом з тим, за словами Галущенка, для інших споживачів будуть представлені нові диференційовані тарифи в залежності від обсягів спожитої електрики.

Остаточні нові розцінки Міненерго озвучить до кінця липня, але імовірно споживачів поділять на категорії:

від 100 до 300 кВт-год;

від 300 до 500 кВт-год;

понад 500 кВт-год на місяць.

При цьому, найвищий тариф може бути визначений на рівні близько 3,5 грн за кВт-год.

Нинішній чинний тариф на електрику встановлений на рівні 1,68 грн за кВт-год для всіх споживачів.

Міністр енергетики вважає, що ця стабільність в тарифах на майбутнє дасть можливість для побутових споживачів запланувати та вжити заходів з енергозбереження.

Ринок електроенергії: що необхідно знати

Наприкінці грудня 2020 року Кабмін скасував пільговий тариф на перші 100 кВт електроенергії в розмірі 0,9 грн/кВт-год, встановивши єдину ціну в розмірі 1,68 грн/кВт-год.

Наприкінці квітня 2021 року Кабмін вирішив залишити тариф для населення на цьому рівні до 30 Червня.

26 травня НКРЕКП заборонила імпорт в Україну російської та білоруської електроенергії до 1 жовтня 2021 року.

При цьому голова Нацкомісії Валерій Тарасюк зазначив, що заборона імпорту може спровокувати спекуляції на ринку електричної енергії. Тому Нацкомісія має намір моніторити стан роботи ринку і підготовки до наступного опалювального сезону.

31 Травня 2021 року НКРЕКП заявила про те, що розглядає можливість введення обмежень для учасників ринку електроенергії через цінові спекуляції в травні.

Раніше Міністерство енергетики України запропонувало до 1 серпня продовжити чинну модель спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії.

18 червня 2021 року міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що нова модель спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії буде представлена найближчими днями. За його словами, нова модель передбачає зниження тарифів для вразливих верств населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць і перегляд тарифу для тих, хто споживає понад 100 кВт-год.

29 червня 2021 року Кабінет міністрів продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня.

З 1 серпня 2021 року Міністерство енергетики планувало запустити в Україні нову модель спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії для населення.

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Автор: Ганна Бредіхіна