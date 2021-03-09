Новий тариф має бути підвищений до 300,6 гривні за МВт-год.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), має намір підвищити тариф держкомпанії "Укренерго" на передачу електроенергії з квітня 2021 року до 300,6 гривні за МВт-год з чинних 293,93 гривні за МВт-год.

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Відповідна постанова буде розглянута 10 березня, про що свідчать дані на сайті регулятора.

В обґрунтуванні до рішення сказано, що держкомпанія "Укренерго" підписала кредитні угоди в розмірі 10,2 мільярда гривень під держгарантії, і кошти для погашення цієї позики мають бути передбачені в тарифі "Укренерго". Відповідно, тариф на передачу електроенергії компанії має бути переглянуто.

Що цьому передувало

НКРЕКП знизила з 1 січня 2021 року тариф на передачу електроенергії оператора Об'єднаної енергосистеми України держкомпанії "Укренерго" на 6% - з 312,76 гривні до 293,93 гривні за МВт-год (без урахування ПДВ).

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Автор: Бредіхіна Ганна