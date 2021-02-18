Перед остаточним затвердженням нового тарифу документ має пройти процедуру обговорення.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила постанову про підвищення тарифу держкомпанії "Укренерго" на передачу електроенергії з квітня 2021 року до 316,08 грн за МВт-год з діючих 293,93 грн за МВт-год.

Постанову було попередньо схвалено на засіданні комісії.

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Голова Нацкомісії Валерій Тарасюк закликав громадськість підключитися до обговорення проекту документа і вносити свої пропозиції перед остаточним затвердженням тарифу.

Що цьому передувало

НКРЕКП знизила з 1 січня 2021 року тариф на передачу електроенергії оператора Об'єднаної енергосистеми України держкомпанії "Укренерго" на 6% - з 312,76 грн до 293,93 грн за МВт-год. (без урахування ПДВ).

Уряд скасував пільгову ціну на електроенергію для населення 90 копійок за перші 100 кВт-год від 1 січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 гривні за кВт-год.

Крім того, була скасована пільга в 90 копійок за перші 3000 кВт-год за використання електрики для опалення.

Тариф 1,68 гривні/кВт почав діяти вже для всієї електроенергії.

З 1 лютого 2021 року Україна почала здійснювати імпорт електроенергії з Росії.

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Автор: Бредіхіна Ганна