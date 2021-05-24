Нинішній тариф - 1,68 грн за кіловат-годину діятиме лише до кінця червня.

В Кабінеті міністрів анонсували суттєве подорожчання електроенергії.

Як повідомляє ТСН, Кабмін планує підняти вартість кіловату для побутового споживача з 1 липня. Таким чином, нинішній тариф - 1,68 грн за кіловат-годину діятиме лише до кінця червня.

У кожній області тариф буде відрізнятися, наголошують в Міненерго. Наприклад, у Київській та Дніпропетровській областях ціна коливатиметься від 2,60 до 2,96 грн. Натомість в Івано-Франківській і Луганській областях – від 3,70 до 4 грн за кіловат. Така диференція пов’язана з різним тарифом на розподіл: у Києві він найнижчий, а в Луганській області – найвищий.

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Тарифи на електроенергію в Україні

Верховна Рада 13 квітня не підтримала повернення до пільгового тарифу на електроенергію. Йшлося про тариф на рівні 0,9 грн за кВт год. Також Рада відмовилася поновити пільгові 100 кВт год, у межах яких застосовуватиметься зазначений тариф.

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Автор: Ірина Погоріла