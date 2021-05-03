Ціна на електроенергію для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год діятиме з 1 травня по 30 червня 2021 року.

Кабінет міністрів України оприлюднив постанову щодо продовження до 30 червня чинності тарифу на електроенергію для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год.

Текст постанови від 28 квітня № 439 розміщено на Урядовому порталі.

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Згідно з документом, ціна на електроенергію для побутових споживачів в Україні у розмірі 1,68 грн за кВт-год діятиме з 1 травня по 30 червня 2021 року.

Якби уряд не продовжив строку дії фіксованої ціни, тарифи на електроенергію для населення з 1 травня стали б ринковими, а отже зросли б у 2-3 рази.

Крім того, згідно з документом, державним компаніям НАЕК «Енергоатом» та «Укргідроенерго» доручено до 15 травня укласти з постачальниками універсальних послуг договори про надання послуг із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів.

Тарифи на електроенергію для населення в Україні

24 березня Кабмін до 1 травня продовжив дію фіксованої ціни на електроенергію для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за 1 кВт-год.

28 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував ухвалення рішення щодо ще одного продовження чинності фіксованої ціни на електроенергію для населення.

28 грудня 2020 року уряд скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - 90 копійок за 1 кВт-год за умови споживання до 100 кВт-год - з 1 січня до кінця березня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за 1 кВт-год на весь спожитий обсяг.

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Автор: Ганна Бредіхіна