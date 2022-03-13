Співробітники Оператора ГТС України працюють над локалізацією пошкоджень в результаті обстрілів і відновленням транспортування газу українським споживачам.

В Україні на сьогодні відключеними залишаються 37 газорозподільна станція.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України в Facebook.

"Газорозподільні станції - останні ланки газотранспортної інфраструктури, що ведуть до споживачів України, залишаються відключеними на 13 березня - 37. Аварійні бригади компанії при найменшій можливості відновлюють транспортування газу до населених пунктів країни", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, співробітники Оператора ГТС України працюють над локалізацією пошкоджень в результаті обстрілів і відновленням транспортування газу українським споживачам.

Зокрема, в Луганській області газовики ОДТСУ запустили ГРС "Попасна", 20 тисяч жителів міста знову з газом. У Миколаївській області снаряди ворога пошкодили об'єкти Оператора ГТС і мережі облгазу. Були відключені газорозподільні станції "Баштанка" і "Прибузьке". На вимогу Миколаївоблгазу станція зупинена через руйнування в міських газорозподільних мережах.

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