Системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову працюватимуть у штатному режимі, не від резервного живлення.

На Чорнобильській атомній електростанції відновлено електропостачання.

Як інформує НАЕК "Енергоатом", про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Сьогодні завдяки неймовірним зусиллям фахівців НЕК "Укренерго", наших атомників та електриків вдалося повернути електропостачання на ЧАЕС, захоплену російськими окупантами", - зазначив він.

За словами міністра, тепер системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову працюватимуть у штатному режимі, не від резервного живлення.

Галущенко наголосив, що ЧАЕС - це об’єкт української енергетики. "Нам не потрібна жодна допомога зі сторони будь-кого для забезпечення чи відновлення електропостачання на наші об'єкти. Так, наші енергетики дійсно герої, але самими подвигами неможливо забезпечити ядерну безпеку в умовах військової агресії. Тому я ще раз звертаюся до наших міжнародних партнерів, Єврокомісії, МАГАТЕ, ООН, ОБСЄ: допоможіть нам захистити ядерні об’єкти! Зараз вкрай необхідно змусити ворога залишити АЕС та встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо об’єктів атомної енергетики України", - закликав Галущенко.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого внаслідок російського збройного нападу всі об'єкти ДСП ЧАЕС, розташовані в зоні відчуження, взяли під контроль російсько-фашистські війська.

9 березня в результаті ворожих дій окупантів було повністю знеструмлено Чорнобильську АЕС.

Того ж дня Україна інформувала Міжнародне агентство з атомної енергії про те, що ЧАЕС була відключена від електромережі і втратила зовнішнє електропостачання. Українська сторона 9 березня заявила, що на відновлення електропостачання є 48 годин. 11 березня Чорнобильську АЕС вдалося забезпечити додатковим запасом дизельного палива для дизельних електростанцій, що забезпечують аварійне електроживлення сховищ відпрацьованого ядерного палива.

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