У YASNO розповіли, якою буде завтра ситуація зі світлом.

У вівторок, 14 лютого, в Україні вивели у роботу ще один блок однієї з електростанцій.

Про це повідомляє генеральний директор YASNO Сергій Коваленко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, день пройшов без обмежень, наразі дефіцит в енергосистемі покривається посиленою роботою українських гідроелектростанцій.

"Виведений у роботу ще один блок однієї з електростанцій. Водночас продовжуються ремонтні роботи. На завтра сподіваємося працювати без обмежень генерації. Але про мережеві обмеження забувати не слід. Там, де інфраструктура не дає змоги передавати належні обсяги електроенергії, застосовуються стабілізаційні графіки", - додав Коваленко.

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Стан енергосистеми України

Як відомо, 10 лютого російські загарбники вкотре атакували ракетами об'єкти української енергетичної інфраструктури. Було зафіксовано влучання в об’єкти теплової, гідрогенерації та трансформатори. Також пошкоджень зазнали теплоелектростанції ДТЕК.

Відомо, що два енергоблоки на одній з атомних станцій вдалося повернути в роботу вже наступного дня.

В "Укренерго" навіть кажуть, що зараз темпи відновлення української енергостеми є швидшим, ніж темпи руйнувань.

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