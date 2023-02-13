Голова правління відзначив, що темпи відновлення енергостеми є швидшим, ніж темпи руйнувань.

У понеділок, 13 лютого, у більшості областей України не планують вводити обмеження електропостачання.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, вихідні більшість споживачів провели без відключень електроенергії. Локальні обмеження торкнулися лише областей, де через пошкодження мереж фізично не можна було доставити 100% необхідної електроенергії.

"На 13 лютого ми також не прогнозуємо дефіциту потужностей в енергосистемі. І прогнозуємо, що відлючень у більшості областей не буде", - сказав Кудрицький.

Відео дня

За його словами, наразі стан енергосистеми кращий, ніж був останнім часом. "І навіть можу сказати, що судячи з темпів відновлення, воно зараз є швидшим, ніж темпи руйнувань. Попри це, все може змінитися, тому не будемо заздалегідь розслаблятися. Але, якщо все йтиме як зараз, то ситуація буде змінюватися на краще", - додав він.

Атаки на енергетичну інфраструктуру України

Нагадаємо, що 10 лютого російські заграбники вaкотре атакуваaли Україну безпілотниками та крилатими ракетами. Того дня вони випустили по Україні понад 100 ракет.

У Міністерстві енергетики повідомили, що окупанти влучили в об’єкти теплової, гідрогенерації та трансформатори, через це у багатьох регіонах застосували аварійні відключення.

В "Укренерго" зазначили, що у разі збільшення споживання аварійні відключення можуть знову застосувати у Одеській, Київській, Хмельницькій та Житомирській областях, а також у Києві.

Вас також можуть зацікавити новини: