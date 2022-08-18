Йдеться про мораторій на підвищення цін та тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими вводиться мораторій на підвищення комунальних тарифів. Так, протягом воєнного стану та 6 місяців після його завершення в Україні не зміняться ціни на газ, теплопостачання та гарячу воду.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України із посиланням на інформацію голови відомства Олексія Чернишова.

Таким чином президент підписав закони про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання №2479-IX та №2481-IX щодо фінансового забезпечення заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання, який парламент ухвалив 29 липня 2022 року.

"Опалювальний сезон буде без підвищення тарифів на тепло та гарячу воду для споживачів. Президент України підписав надважливі закони, які забезпечать як цінову стабільність у сфері теплопостачання, так і фінансову спроможність підприємств теплокомуненерго під час опалювального сезону 2022/23 років. Адже цей опалювальний сезон буде найскладнішим за період незалежності України", — цитує прес-служба Чернишова.

Зазначається, що відповідно до закону №2479-IX, протягом дії воєнного стану та шести місяців після його закінчення в Україні запроваджується мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для всіх категорій споживачів. Це означає, що тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зміняться.

При цьому вказаним законом визначено гарантії для суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, зокрема передбачено компенсацію різниці в тарифах. Також передбачається відтермінування погашення заборгованості за договорами реструктуризації заборгованості підприємствам ТКЕ і ВКГ, виробничі потужності яких розташовані на тимчасово окупованій території, або виробничі потужності яких були знищені чи пошкоджені внаслідок обстрілів, або знаходяться у зоні бойових дій.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня зазначені законопроекти були ухвалені Верховною Радою.

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