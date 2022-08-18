На тристоронній зустрічі обговорювалося і питання закінчення війни між Україною і Росією.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі у тристоронньому форматі за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша підкреслив, що діалог з Росією можливий тільки в разі повного виведення окупаційних військ з території України.

Про це він сказав після зустрічі 18 серпня у Львові, пише "Суспільне".

Разом з тим, як заявив президент Туреччини за результатами зустрічі, і Зеленський, і Гутерріш погоджуються з тим, що війна в Україні має бути закінчена за переговорним столом.

"Головне - визначити шлях до столу перегорів", - сказав президент.

На тристоронній зустрічі, за його словами, розглянули використання позитивної атмосфери стамбульської зернової угоди для досягнення сталого миру.

А от представник ОНН Фархан Хак за підсумками сьогоднішніх переговорів у Львові наголосив, що до переговорів між Києвом і Москвою щодо припинення бойових дій в Україні ще далеко.

Зазначимо, нещодавно президент Зеленський заявив, що переговори з РФ - це не діалог, а ультиматум з боку Росії, а в разі проведення "референдумів" переговори з Україною для РФ будуть закриті.

Нагадаємо, сьогодні у Палаці Потоцьких (Львів) відбулася зустріч у тристоронньому форматі за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, президента України Володимира Зеленського та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Вона проходила в закритому для преси режимі і тривала 40 хвилин.

На зустрічі також були присутні глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, глава Національної розвідувальної організації Хакан Фідан і прес-секретар президента Ібрагім Калин.

Анонсувалося, що на зустрічі обговорюватимуться кроки, які можна зробити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом.

Вас також можуть зацікавити новини: