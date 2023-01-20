Обмеження по Києву на 21 січня з енергосистеми йтиме 927 МВт на день та 615 МВт вночі.

Станом на 20 січня в Україні було збільшено генерацію в системі енергетики. Цього вдалось досягти за рахунок ремонтних робіт на пошкоджених електропідстанціях.

Йдеться про об'єкти, які були пошкоджені під час останніх атак, повідомив генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко на Facebook.

За його словами, обмеження по Києву на 21 січня з енергосистеми йтиме 927 МВт на день та 615 МВт вночі, це закриє 63% потреби у світлі. Водночас на Дніпропетровську область та місто Дніпро буде виділено 1123 МВт вдень та 1121 МВт вночі. Таким чином буде закрито 51% потреби області.

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Ситуація в енергетиці

Міністр енергетики Герман Галущенко раніше заявив, що Україна почала імпортувати електроенергію з Європи. Поки обсяги невеликі, їх мало для покриття дефіциту.

Як повідомляв УНІАН, потепління в Україні сприятиме послабленню обмежень поставок електроенергії, але не суттєво, оскільки дефіцит генерації зберігається.

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