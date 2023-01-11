Україна почала імпортувати електроенергію з Європи. Поки обсяги невеликі, їх мало для покриття дефіциту. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, пише "Інтерфакс-Україна".
"В даний час імпорт невеликий, але він триває з 1 січня. Більш того, ми зробили можливість для підприємств закуповувати, і це буде відповідно впливати на поставки і їх можливе обмеження в поставках", – заявив він.
За словами міністра, обсяги імпорту в майбутньому залежатимуть від ходу відновлювальних робіт на пошкоджених мережах та можливих нових ударів окупантів по об'єктах енергетики.
Ситуація в енергетиці України: останні новини
Після кількох серій масованих атак ворога на енергетичну інфраструктуру України значна частина електростанцій та розподільчих мереж отримала пошкодження.
В даний час в Україні продовжують застосовувати графіки відключення електроенергії для утримання стабільності в системі.
Щоб знизити обсяги споживання електроенергії, уряд запускає програму обміну старих електроламп на нові - більш економічні.