В українські порти направляються п'ять суден з енергетичним вугіллям із США, законтрактованим українською тепловою генерацією.

В українські порти зі Сполучених Штатів Америки по морю йдуть п'ять суден з вугіллям загальним обсягом приблизно 280 тис. тонн.

Відповідну інформацію УНІАН підтвердили в енергокомпанії ДТЕК після появи попередньої інформації в ЗМІ.

Читайте такожУ чотири рази менше за норму: стали відомі реальні запаси вугілля в Україні

Зазначається, що в українські порти направляються п'ять суден з енергетичним вугіллям із США, законтрактованим українською тепловою генерацією.

При цьому з п'яти кораблів чотири направляються на замовлення компанії ДТЕК і один - для державної компанії "Центренерго".

Зупинка експорту енергетичного вугілля в Україну:

Російська Федерація зупинила експорт енергетичного вугілля в Україну з 1 листопада. Йдеться про вугілля марки А (антрацит) і Т (худий). Таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), "Донбасенерго" (Слов'янська ТЕС) і "Технова" (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ).

За інформацією учасників ринку, заборона не поширюється на коксівне вугілля, а стосується тільки вугілля, яке використовується для потреб енергетики.

У Міністерстві енергетики повідомили, що Україна в листопаді вже має контракти на поставку вугілля з Польщі, Казахстану і Південно-Африканської Республіки на тлі припинення поставок енергетичного вугілля з РФ.

Також велися переговори з постачальниками з США.

Автор: Ганна Бредіхіна